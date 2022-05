2. Liga: SV Darmstadt 98 – SC Paderborn 07, 3:0 (3:0)

Der SV Darmstadt 98 erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Tim Skarke traf in der ersten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Phillip Tietz. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Luca Pfeiffer schnürte einen Doppelpack (24./37.), sodass Darmstadt fortan mit 3:0 führte. Die Überlegenheit des SV Darmstadt 98 spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Der Unparteiische beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das der SV Darmstadt 98 bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet der SC Paderborn 07 den siebten Tabellenplatz. Auf die eigene Defensive konnten sich die Gäste in dieser Saison verlassen, was die lediglich 44 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Was für den SCP bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. 13 Siege und zwölf Remis stehen neun Pleiten gegenüber. Mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen machte Paderborn deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.