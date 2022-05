Djokovic triumphiert vor French Open in Rom dank Final-Sieg gegen Tsitsipas

Novak Djokovic holt bei der Generalprobe für die French Open seinen ersten Titel der Saison. Er bleibt im gesamten Turnier in Rom ohne Satzverlust.

Gegen Tsitsipas, der am Samstag Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) in drei Sätzen bezwungen hatte, verwandelte Djokovic nach 1:36 Stunden seinen ersten Matchball.

Djokovic schreibt in Rom Geschichte

Für Djokovic war es bereits der sechste Triumph in Rom und sein 87. Turniersieg insgesamt. Am Samstag im Halbfinale gegen den Norweger Casper Ruud hatte er seinen 1000. Sieg auf der ATP-Tour gefeiert, in diesem elitären Kreis ist er nach Rekordmann Jimmy Connors (1274), Roger Federer, Ivan Lendl und Rafael Nadal das fünfte Mitglied. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)