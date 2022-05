Giro d'Italia: Lennard Kämna fällt in den Abruzzen zurück - Lopez bleibt Erster

Lennard Kämna verliert beim Giro d‘Italia den Anschluss an die Spitze. Der Deutsche muss in den Abruzzen abreißen lassen.

Tagesbester Deutscher war Kämnas Teamkollege Emanuel Buchmann (Ravensburg/+16 Sekunden) auf Platz sieben, der frühere Tour-Vierte kletterte in der Gesamtwertung in die Top 10 - 1:09 Minuten hat er Rückstand auf Lopez.

Kämna muss vor Bergankunft abreißen lassen

Am Montag dürfen sich die Fahrer von den Strapazen der Bergetappe zwischen Isernia und Blockhaus erholen. Nach dem Ruhetag geht es am Dienstag mit einem überwiegend flachen Teilstück zwischen Pescara und Jesi weiter, eine gute Gelegenheit für die Sprinter. Der 85. Giro endet am 29. Mai in Verona.