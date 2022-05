Kiel beendet enttäuschende Saison mit Pleite

Holstein Kiel hat eine insgesamt enttäuschende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einer Niederlage abgeschlossen.

Holstein Kiel hat eine insgesamt enttäuschende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einer Niederlage abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp unterlag beim SV Sandhausen mit 1:3 (0:3). Für beide Teams war das Saisonfinale sportlich unbedeutend.

Dario Dumic (8.) und Janik Bachmann (12.) brachten Sandhausen nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge früh in Führung. Christian Kinsombi (35.) erhöhte noch vor der Pause. Für Kiel war es die erste Niederlage nach zuletzt fünf Spielen in Folge ohne Pleite. Daran änderte auch der Treffer von Steven Skrzybski (54.) nichts.