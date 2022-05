Sieg gegen Nürnberg! Schalke 04 kehrt als Meister in die Bundesliga zurück - und veräppelt sich selbst

Schalke 04 sichert sich die Meisterschaft in der 2. Bundesliga. Für den Klub Anlass, sich selbst aufs Korn zu nehmen.

Schalke 04 kehrt zum dritten Mal als Zweitliga-Meister in die Bundesliga zurück. Eine Woche nach der emotionalen Aufstiegsparty in der heimischen Arena beendeten die Königsblauen ihre insgesamt sechs Saison im Unterhaus mit einem 2:1 (1:0) beim 1. FC Nürnberg und belegten wie 1982 und 1991 den ersten Platz in der Abschlusstabelle. (DATEN: Tabelle der 2. Bundesliga)