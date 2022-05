2. Bundesliga: Werder Bremen steigt auf - Füllkrug und Ducksch treffen gegen Regensburg

Kapitän Ömer Toprak konnte der grün-weißen Fanwelle, die nach dem Schlusspfiff auf das Spielfeld rollte, gerade noch entkommen, seine Bremer Teamkollegen waren inmitten der Anhänger „gefangen“: Die friedliche Begeisterung einte alle, denn der SV Werder kehrte mit einem 2:0 (1:0)-Arbeitssieg gegen Jahn Regensburg in die Bundesliga zurück. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Dirigiert von Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt sangen sich die Anhänger der Grün-Weißen fast die Lunge aus dem Hals. Dabei bekam auch der Erzrivale HSV sein Fett weg: „Seht ihr Hamburg, so wird das gemacht!" Der Platzsturm blieb weitgehend friedlich, einige wenige leichte Verletzungen wurden allerdings gemeldet.

Ungeachtet der obligatorischen Bierdusche blieb sich Trainer Ole Werner treu und war trotz des Trubels zu einer ruhigen Analyse in der Lage: „Wir haben eine Saison mit Höhen und Tiefen erfolgreich abgeschlossen. Die Spieler können sehr stolz auf sich sein."

Werder: Fritz gibt Feierbefehl

Deutlich emotionaler war Spielführer Toprak. „Mir war extrem wichtig, dass wir den Verein wieder dahin kriegen, wo er hingehört“, sagte der Abwehrchef bei Sky: „Ich hab‘ mich extrem geschämt, dass wir abgestiegen sind. Ich habe es unbedingt ausmerzen wollen und bin so froh, dass wir es geschafft haben.“

Gegen 20.00 Uhr sollten die Aufstiegshelden in einem offenen Truck über den Osterdeich rollen, ein Sonderheft zum Aufstieg wurde schon eine gute halbe Stunde nach dem Abpfiff rund um die Arena verkauft.

Füllkrug und Ducksch schießen Bremen in die Bundesliga

Mit seinem 19. Saisontor legte Niclas Füllkrug schon in der zehnten Minute dem Grundstein zum verdienten, aber eher glanzlosen Erfolg gegen die Oberpfälzer, für die es sportlich um nichts mehr ging.

Bei sporadischen Gegenattacken war Regensburg nicht ungefährlich. Ernsthaft geprüft wurde Bremens Torhüter Jiri Pavlenka allerdings nur von einem Mitspieler. Mitchell Weiser überraschte den tschechischen Keeper in der 22. Minute mit einer verunglückten Rückgabe, die fast zu einem Eigentor geführt hätte.

Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic war mit großen Torwartsorgen in die Hansestadt gereist. Anstelle des erkälteten Thorsten Kirschbaum stand Alexander Weidinger zwischen den Pfosten. Der 24-Jährige kommt normalerweise in der zweiten Regensburger Mannschaft in der Oberliga Bayern zum Einsatz.