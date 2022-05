Tribünen-Brand in Rostock überschattet Relegations-Freude des Hamburger SV

Bei Hamburgs Sieg in Rostock brennt plötzlich die Tribüne. Die in Flammen stehende Tribüne überschattet den sportlichen Erfolg des Hamburger SV. Die Hanseaten erreichen durch den Erfolg die Relegation gegen Hertha BSC.

Die Fans des Hamburger SV können weiter vom Aufstieg in die Bundesliga träumen.

Rostock war früh durch Neidhardt (13.) in Führung gegangen, ehe Glatzel (50.), Schonlau (75.) und Kaufmann (85.) den HSV doch noch zum Sieg schossen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Nach dem frühen Rückstand hatte es lange danach ausgesehen, dass der HSV zum vierten Mal in Folge nur vierter wird - doch dann kam die starke zweite Halbzeit mit drei Toren und dem Befreiungsschlag durch Kapitän Schonlau in der 75. Minute.

„Das war ein unbeschreibliches Gefühl, was ich so schnell nicht vergessen werde. Das war einfach ein unfassbar wichtiges Tor für die Mannschaft, für den Verein und für die Fans“, erklärte der Kapitän nach dem Spiel bei Sky .

Tribünen-Brand überschattet Relegations-Freude

Einige maskierte Rostock-Anhänger hatten am Zaun Hamburg-Schals angebracht und mit Bengalos in Brand gesetzt.

Rostock schockt den HSV früh

Dem HSV war von Beginn an der Druck anzumerken. Rostock hätte schon nach 30 Sekunden in Führung gehen können, scheiterte aber an der Latte.