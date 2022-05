Offiziell: Wolfsburg gibt Trennung von Kohfeldt bekannt

Überraschendes Aus von Trainer Florian Kohfeldt beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg: Am Sonntag vollzogen die Niedersachsen die „einvernehmliche“ Trennung von dem 39-Jährigen, der mit seinem Team am Samstag im letzten Saisonspiel ein 2:2 gegen Meister Bayern München erreicht hatte.

Offenbar hatten die Klubverantwortlichen allerdings nicht mehr das komplette Vertrauen in die Arbeit des Fußballlehrers. Am Samstag und Sonntag waren die VfL-Verantwortlichen um Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer zu einer Saisonanalyse zusammengekommen.

Kohfeldt hatte den Trainerposten in Wolfsburg erst im Oktober 2021 von dem glücklosen Mark van Bommel übernommen und bei den Wölfen einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben. Der VfL war zu dem Zeitpunkt Neunter in der Liga und spielte in der Gruppenphase der Champions League.