Medien: Kohfeldt in Wolfsburg vor dem Aus

Am Sonntag kamen die VfL-Verantwortlichen um Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer demnach zu einer Saisonanalyse zusammen, die nach kicker-Informationen zur erneuten Trennung vom Trainer führen könnte.

Schmadtke und Schäfer hatten zuletzt wiederholt davon gesprochen, mit Kohfeldt in die neue Saison gehen zu wollen. Der frühere Bremer Kohfeldt, der noch nach dem Spiel am Samstag gegen Bayern München (2:2) über die Saisonplanung gesprochen hatte, sagte am Sonntag laut Bild-Zeitung zwei länger geplante Interview-Termine "angeblich krankheitsbedingt" ab.