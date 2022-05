Swiatek mit 28. Sieg in Folge zum Rom-Triumph

Iga Swiatek spielt eine Woche vor Beginn der French Open weiter in ihrer eigenen Liga. Die Tennis-Weltranglistenerste sicherte sich mit ihrem 28. Sieg in Serie den Titel beim WTA-Turnier in Rom. Im Finale besiegte die Polin die Tunesierin Ons Jabeur, vor Wochenfrist noch in Madrid erfolgreich, nach 82 Minuten mit 6:2, 6:2. Für Swiatek war es der fünfte Titel in Serie.