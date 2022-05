Formel-1-Star Charles Leclerc crasht legendäres Millionen-Dollar-Auto in Monaco

Seine Heimat Monaco ist für Formel-1-Star Charles Leclerc (24) zumindest in einem Rennwagen weiter kein gutes Pflaster. Der WM-Spitzenreiter drehte sich beim traditionsreichen Grand Prix Historique in den Straßen des Fürstentums mit einem Ferrari 312T in der Rascasse-Kurve, rutschte in die Leitplanke und beschädigte Teile des Hecks.