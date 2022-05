Eishockey-WM 2022: Kurioser Endlos-Videobeweis bei England-Spiel

Mitentscheidend war am Ende eine Szene, die im zweiten Drittel für eine ausgedehnte Unterbrechung sorgte: Das norwegische 2:0 des Kapitäns Mathis Olimb am Ende eines wilden Kampfes um den Puck vor dem britischen Tor musste in einem Videobeweis ausgewertet werden, der sich minutenlang hinzog.

TV-Beweis bestätigt vermeintlich abgewehrtes Tor

Es sah zunächst so aus, als ob Englands Mark Richardson das Tor mit seinem Schläger noch abgewehrt hätte - doch das Studium der TV-Bilder zeigte letztlich eindeutig: Der Puck war in vollem Umfang hinter der Linie.

Rekordweltmeister Kanada, der zum Auftakt Deutschland mit 5:3 besiegt hatte, bezwang am Sonntag in Helsinki Italien mit 6:1 (1:1, 3:0, 2:0). Travis Sanheim (16.), Josh Anderson (29.), Nicolas Roy (36.), Kent Johnson (38.), Dysin Mayo (43.) und Noah Gregor (55.) erzielten die Tore für Kanada. Phil Pietroniro (13.) hatte die Italiener, die am Freitag auf das DEB-Team treffen, in Führung gebracht.