Union Berlin will sich nicht ausruhen: "Da geht noch mehr"

Trotz des Einzuges in die Europa League will sich Fußball-Bundesligist Union Berlin nicht auf dem bisherigen Erfolg ausruhen.

„Ja, da geht noch mehr, natürlich“, sagte Präsident Dirk Zingler am Sonntag in einer Medienrunde: „Das wäre ja schrecklich, wenn wir hier sitzen und sagen würden, das war es, wir müssen nicht mehr besser werden.“

Angesprochen auf die internationalen Wettbewerbe betonte Zingler jedoch, dass er eine solche Steigerung nicht mit einem Tabellenplatz verbinde. Dieser sei "sowieso nicht planbar". Man wolle in allen Bereichen des Vereins immer besser werden.

Gegen den VfL Bochum (3:2) hatten sich die Köpenicker am Tag zuvor mit dem fünften Tabellenplatz in ihrer dritten Bundesliga-Saison die Teilnahme an der Europa League gesichert. "Ich empfinde es als noch verrückter, als gestern", sagte Trainer Urs Fischer. Es sei gut, dass man nun Zeit habe, das zu verarbeiten.