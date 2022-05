Anzeige

Hertha BSC um Felix Magath muss in Bundesliga-Relegation - Duell mit HSV droht Magath droht Duell mit großer Liebe

Magath verblüfft: "Bin durch dieses Spiel eher beruhigt"

Nach der Pleite bei Borussia Dortmund muss Hertha BSC in der Relegation antreten. Dort könnte Trainer Felix Magath auf seine große Liebe treffen - wie er es stets prophezeit hat.

„Als ich diesen Job übernommen habe, war ich sicher, dass wir in der Relegation gegen den HSV spielen. Darauf arbeite ich nicht hin. Aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn es zu dieser Konstellation käme“ - dieses Szenario hatte Felix Magath schon am 30. April vorhergesagt.

Teil eins der düsteren Magath‘schen Prophezeiung hat sich nun bewahrheitet: Nach der 1:2-Pleite am letzten Bundesliga-Spieltag bei Borussia Dortmund ist Hertha BSC tatsächlich noch auf Platz 16 abgerutscht und muss nun am 19. sowie 23. Mai in der Relegation gegen den Dritten der 2. Liga antreten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dort steht aktuell die große Liebe der Trainer-Ikone, der Hamburger SV, mit dem Magath als Spieler seine größten Erfolge gefeiert hatte.

HSV kann Platz drei absichern

Nach einer furiosen Aufholjagd in den letzten Wochen bietet sich dem einstigen Bundesliga-Dino am Sonntag die große Chance, mit einem Sieg bei Hansa Rostock Platz drei abzusichern (sogar Rang zwei und somit der direkte Aufstieg sind für den HSV noch drin).

Vor einer Woche, als die Berliner gegen den FSV Mainz 05 1:2 verloren und ebenfalls den Klassenerhalt verpassten, hatte der 68-Jährige noch mal nachgelegt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Relegation gegen den HSV sei „von Anfang an“ sein Gefühl gewesen, betonte er: „Je näher man dahin kommt, desto deutlicher wird diese Partie.“

Hertha gegen HSV in der Relegation?

Nun hat Magath zumindest Gewissheit, dass seine Hertha definitiv in der Relegation ran muss.

„Ich weiß nicht, was ich hoffen, was ich denken, was ich mir wünschen soll, weil es auch egal ist, ob ich mir was wünsche oder ob ich was glaube“, erklärte der Coach nach der Niederlage beim BVB. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich muss es so nehmen, wie es kommt, und wenn es der HSV wird, dann wird es natürlich für mich ein schwieriges Spiel“, betonte Magath.

Magath geht optimistisch in die Relegation

Nach der jüngsten Leistung seiner Hertha, die 2012 in der Relegation als Bundesligist an Fortuna Düsseldorf gescheitert war, startet Magath aber durchaus optimistisch in die Relegation.

„Ich finde, wir haben hier ein sehr gutes Spiel gemacht und dem deutschen Vizemeister 90 Minuten Paroli geboten“, sagte Magath bei Sky: „Wir haben letztendlich dadurch gezeigt, dass wir ein Erstligist sind - das müssen wir jetzt noch zweimal.“

Magath führte weiter aus: „Das ist nicht der Worst Case, sondern wir haben den direkten Abstieg vermeiden können. Wir müssen am Donnerstag dort weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Wenn wir so auftreten, bin ich sicher, haben wir gute Chancen, auch die Klasse zu halten.“