Hertha BSC - Fredi Bobic über Elfmeter für BVB: "Nur noch eine Katastrophe"

Hertha BSC muss nach der Niederlage gegen den BVB in die Relegation. Fredi Bobic äußert sich im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 über die große Enttäuschung. Eine Entscheidung sorgt für Aufregung.

Was war das für ein Drama am letzten Spieltag für Hertha BSC!

Dann erzielte der VfB Stuttgart in der letzten Minute auch noch den Siegtreffer gegen Köln und beförderte die Berliner damit auf den Relegationsplatz.

Bobic optimistisch für die Relegation

Im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 sprach Fredi Bobic über den letzten Spieltag und gab einen Ausblick in Richtung Relegation. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Du musst den Blick nach vorne werfen und positiv bleiben. Du hast zwei Spiele in der Hand, wo du alles noch regeln kannst. Das Wichtigste wird sein, dass man die Mannschaft aufbauen und daran arbeiten muss, dass die Jungs wieder den Glauben daran haben“, zeigte der Geschäftsführer der Hertha Hoffnung.

Und der Blick geht auch schon in Richtung Zukunft. „Da bin ich zuversichtlich, dass wir uns wieder sammeln werden. Das Positive muss jetzt aus den Spielen herausgenommen werden. Wir haben alles reingehauen, aber die Jungs wurden nicht belohnt.“

Kontroverse Schiedsrichterentscheidung

Für SPORT1 -Experte Stefan Effenberg war die kontroverse Entscheidung richtig. „Für mich war es ein Handelfmeter“, sagte der Champions-League-Sieger von 2001 im STAHLWERK Doppelpass am Sonntag auf SPORT1 .

„Unglücklich für den Spieler, weil er nicht wirklich etwas machen kann in dieser Situation, aber es ist die Regel. Ob die Regel jetzt gut ist oder nicht, das können wir diskutieren.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bobic: „Der Regel nach ist es okay“

„Magath in Darmstadt beim Spiel“

Generell habe er auch ein gutes Spiel seiner Mannschaft gestern in Dortmund gesehen. Man habe „leidenschaftlich verteidigt“ und den Dortmundern die Luft genommen, auch in der zweiten Halbzeit.

„Wir hatten das Spiel in der Defensive im Griff. Dann kam dieser Elfmeter. Das hat es schwieriger gemacht“, sagte der enttäuschte Bobic.

Die Augen seien jetzt auf den potenziellen Gegner aus der 2. Liga gerichtet: „Felix Magath wird heute in Darmstadt beim Spiel sein, Mark Fotheringham wird in Rostock sein beim Spiel, so werden wir uns den potenziellen Gegner noch direkt anschauen.“