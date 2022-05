FC Bayern: Meisterfeier mit Lewandowski und Salihamidzic auf Marienplatz im LIVETICKER

Zum ersten Mal seit 2019 darf die Mannschaft wieder mit den eigenen Fans auf dem Rathausbalkon am Marienplatz in München feiern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

+++ Mannschaft auf dem Weg +++

+++ Fan-Ansturm am Marienplatz +++

+++ Buhrufe für Salihamidzic +++

Hasan Salihamidzic hat bereits im Vorfeld der Feierlichkeiten am Sonntag den Unmut einiger Fans zu spüren bekommen. Der Sportvorstand wurde am Samstag auf der Meisterfeier des deutschen Rekordmeisters im Paulaner-Biergarten am Nockherberg in München von einem Teil der Anhänger ausgebuht.