Hertha BSC: Felix Magath nimmt Darmstadt 98 in Augenschein

Trainer Felix Magath von Hertha BSC wird sich am Sonntag das Zweitligaspiel zwischen dem möglichen Relegationsgegner Darmstadt 98 und dem SC Paderborn vor Ort anschauen.

Das kündigte der Ex-Meistercoach von Bayern München und des VfL Wolfsburg am Sonntag beim Training der Berliner an.

Nach nicht einmal einer halben Stunde verließ er das Training. Magath war in Zivil mit grauer Hose und weißem Poloshirt gekleidet und trug keinen Trainingsanzug. Magath-Assistent Mark Fotheringham wird wohl das Spiel des Hamburger SV am Nachmittag bei Hansa Rostock in Augenschein nehmen.