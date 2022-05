Bahnrad: Doppelsieg für BDR-Verfolger

Die deutschen Bahnradfahrer bleiben beim Nationen-Cup im kanadischen Milton in der Erfolgsspur.

Die deutschen Bahnradfahrer bleiben beim Nationen-Cup im kanadischen Milton in der Erfolgsspur. Am dritten Wettkampftag feierte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) in der 4000-m-Einerverfolgung einen Doppelsieg durch Nicolas Heinrich und seinen Hagener Vereinskollegen Tobias Buck-Gramcko.