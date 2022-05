NBA-Meister Milwaukee Bucks zieht Konsequenzen aus Gewalt-Exzess

Drei Übergriffe mit Schusswaffen, 21 Verletzte: Nach einem erschreckenden Gewalt-Exzess in Milwaukee rund um das Playoffspiel der Bucks gegen die Boston Celtics am Freitag hat der NBA-Meister Konsequenzen gezogen.

Die Bucks haben das geplante Public Viewing für das entscheidende siebte Viertelfinale am Sonntag gegen den Rekordmeisterabgesagt. „Die Schießereien letzte Nacht in der Innenstadt von Milwaukee waren entsetzlich, wir verurteilen diese verheerende Gewalt“, teilten die Bucks mit.

Gewalt rund um NBA-Partie der Bucks: Auch die Stadt reagiert

Gut 11.000 Fans hatten am Freitag (Ortszeit) im Deer District in der Nähe der Arena das sechste Duell verfolgt, als kurz vor Spielende die Gewalttaten begannen und drei Personen durch Schüsse verletzt wurden, unter ihnen ein 16 Jahre altes Mädchen. Ein 19 Jahre alter Teenager ist als mutmaßlicher Schütze verhaftet worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

„Wie kommen diese Menschen darauf, einfach eine Schießerei auf offener Straße in einem Vergnügungsviertel austragen zu können, ob Polizei vor Ort ist oder nicht?“, fragte sich die Polizeifunktionärin Nicole Waldner in einer Pressekonferenz. Bürgermeister Cavalier Johnson ergänzte: „Das darf in unserer Stadt nicht passieren, das darf nirgendwo in diesem Staat, in diesem Land passieren.“ Johnson verhängte für Samstag und Sonntag eine Ausgangssperre für junge Menschen bis 20, die sich nach 23 Uhr nicht mehr auf den Straßen aufhalten dürfen.