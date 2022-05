Darts: Ärger um Gerwyn Price! Superstar verweigert Adrian Lewis Handschlag

Zoff auf der European Tour bei den Czech Darts Open! Die beiden Ex-Weltmeister Gerwyn Price und Adrian Lewis kriegen sich in die Haare.

Der Waliser verweigerte Adrian Lewis nach seiner 3:6-Niederlage in der zweiten Runde der siebten Station der European Tour ( SPORT1 zeigt vier Turniere der European Tour 2022 LIVE im TV & STREAM) den Handschlag.

Russ Bray verhindert Schlimmeres

Eine weitere Eskalation konnte dadurch verhindert werden. Price stapfte wütend von der Bühne, was das Publikum in Prag mit Buhrufen quittierte. Lewis war ebenfalls sauer, da er offenbar nicht genau wusste, weshalb der „Iceman“ so ignorant mit ihm umging.