Arminia Bielefeld: Stefan Ortega mit emotionalem Abschied - neuer Verein noch unklar

Stefan Ortega verlässt Arminia Bielefeld am Saisonende. Der langjährige Stammtorhüter wird trotz des Abstiegs von den Fans gefeiert und ringt mit seinen Emotionen.

Die Chancen waren vor dem letzten Spieltag ohnehin nur theoretischer Natur, doch nach dem 1:1 gegen RB Leipzig steht endgültig fest: Arminia Bielefeld verabschiedet sich zum achten Mal in die Zweitklassigkeit. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dementsprechend groß war der Applaus für Ortega, der auch nach Abpfiff und einer bärenstarken Leistung gegen Leipzig, als der 29-Jährige erst in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen musste, von den Arminia-Fans mit lauten Sprechchören gefeiert wurde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ortega von Emotionen übermannt

„Es ist ein schwerer Tag“, sagte Ortega unter Tränen bei Sky und rang mit seinen Emotionen. „Mir fehlen ein wenig die Worte. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird für mich.“ Angesichts der Liebesbekundungen der Fans habe er „nicht so viel verkehrt gemacht. Ich habe viel erlebt von Abstiegen und Aufstiegen – alles was ich mir erträumt habe.“