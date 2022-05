DEB-Team gelingt Olympia-Revanche gegen Slowakei

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich für das frühe und enttäuschende Olympia-Aus revanchiert und im zweiten Spiel bei der WM in Finnland den ersten Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm bezwang in Helsinki den Olympiadritten Slowakei, der Deutschland im Februar bereits in der ersten K.o.-Runde in Peking nach Hause geschickt hatte, mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).