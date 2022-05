Emotionales Statement: Erling Haaland verabschiedet sich via Instagram vom BVB

Ab Sommer wird Erling Haaland das Trikot von Manchester City tragen, doch am Samstag lief der Norweger zum letzten Mal für Borussia Dortmund in der Bundesliga auf.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Hertha BSC postete der Torjäger auf Instagram ein emotionales Statement, in dem er sich bei seinen Weggefährten in den vergangenen zwei Jahren in Dortmund bedankte.