FC Liverpool: Sorgen um Mohamed Salah bei FA-Cup-Finale gegen FC Chelsea

Salah verletzte sich in der 32. Minute ohne Fremdeinwirkung in der Mitte des Feldes, setzte sich anschließend auf den Rasen, wo er vom medizinischen Personal der Reds behandelt wurde.

Der Ägypter griff sich immer wieder an die Leiste, für ihn ging das Spiel nicht weiter. In der 33. Minute wechselte Jürgen Klopp seinen Star aus, brachte Diogo Jota in die Partie. Zum Zeitpunkt der Auswechslung stand die Partie 0:0.