Glasner gibt Entwarnung bei Frankfurts Ndicka: "Er hat Blasen an den Füßen"

Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt hat nach der Auswechslung von Abwehrspieler Evan Ndicka Entwarnung gegeben. „Es ist nichts Schlimmes, er hat Blasen an den Füßen“, sagte der Österreicher nach dem 2:2 (2:1) beim FSV Mainz 05: „Alle sind gut rausgekommen.“

Ndicka hatte sich nach einem Zweikampf in der zweiten Halbzeit auf den Rasen gesetzt und wurde in der 68. Minute ausgewechselt. Alle Spieler seien „fit“ vor dem Finale der Europa League am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen die Glasgow Rangers, sagte Glasner.