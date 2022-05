RB Leipzig in der Champions League - SC Freiburg und Union Berlin in Europa League

Nagelsmanns Wunschspieler: Darum will er diese Pressingmaschine

RB Leipzig spielt nur remis bei Arminia Bielefeld, kommt dennoch in die Champions League. Grund ist, dass auch der SC Freiburg patzt. Union Berlin macht die Europa League klar.

RB Leipzig hat am 34. Spieltag der Bundesliga nur 1:1-Remis bei Arminia Bielefeld gespielt - und sich dennoch für die Champions League qualifiziert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Grund ist, dass der SC Freiburg 1:2 bei Bayer Leverkusen unterlag. Somit beenden die Breichgauer die Saison auf Rang sechs und spielen in der Europa League, die Sachsen verbleiben auf Rang vier. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Köln in Conference League

Der 1. FC Köln verlor 1:2 beim VfB Stuttgart, darf als Siebter in der kommenden Saison in der Conference League antreten.

Janni Serra hatte die Bielefelder, die als 17. absteigen, in der 70. Minute in Führung gebracht. Willi Orban glich in der Nachspielzeit aus (90.+2).