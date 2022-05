Bundesliga: Augsburg gewinnt zum Abschluss gegen Fürth - Das Kleeblatt geht ohne Auswärtssieg in die 2. Liga

Am letzten Spieltag der Saison gewinnt der FC Augsburg gegen Greuther Fürth. Die Ausgangssituation war schon vor der Partie für beide Mannschaften klar. Fürth verabschiedet sich indes ohne Auswärtssieg aus der 1. Bundesliga.

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich ohne Auswärtssieg aus der Fußball-Bundesliga verabschiedet. Das Kleeblatt verlor auch am letzten Spieltag beim FC Augsburg mit 1:2 (1:1). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der FCA, der sich schon vergangene Woche im elften Jahr in Folge den Klassenerhalt gesichert hatte, ging in einem zerfahrenen Spiel durch Daniel Caligiuri (11.) in Führung. Er verwandelte einen Foulelfmeter. Jessic Ngankam (24.) glich aus. Michael Gregoritsch (84.) sorgte für das 2:1. Zwölf Mal blieb der Absteiger damit zuletzt sieglos.