FC Bayern: Robert Lewandowski spricht von "letztem Spiel"

"Frustriert, irritiert, enttäuscht!" So kam es zum Lewandowski-Abgang

Meister FC Bayern kommt am letzten Spieltag nicht über ein Remis in Wolfsburg hinaus. Torjäger Robert Lewandowski trifft - zum letzten Mal für die Münchner?

Robert Lewandowski hat beim 2:2 des FC Bayern am 34. Spieltag beim VfL Wolfsburg sein 35. Saisontor in der Bundesliga erzielt. War es womöglich sein letzter Treffer im Bayern-Trikot?

„Ich habe gesagt, dass wenn ein Angebot kommt, dann müssen wir darüber nachdenken - auch für den Verein. Beide Seiten müssen an die Zukunft denken. Mehr kann ich nicht sagen“, betonte der Pole bei Sky . „Klar, ich habe noch ein Jahr Vertrag. Ich habe aber gesagt, dass wir die beste Lösung für beide Seiten finden müssen. Wir müssen abwarten, was passiert.“

Robert Lewandowski will FC Bayern verlassen

Zwar betonte Salihamidzic wie zuvor auch Präsident Herbert Hainer, dass der Klub auf Lewandowskis Vertag bestehe, nach SPORT1 -Informationen ist die Suche nach einem Nachfolger hinter den Kulissen aber schon in vollem Gange. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Max Kruse ärgert Bayern

Auf dem Platz erwischten die Bayern zuvor einen guten Start. Josip Stanisic, der von Trainer Julian Nagelsmann in die Startelf berufen wurde, traf nach 17 Minuten nach einem Eckball von Joshua Kimmich per Kopf zur Führung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wolfsburg steckte aber nicht auf und kam noch vor der Pause durch Jonas Wind zum Anschluss. In der zweiten Hälfte gelang Ex-Nationalspieler Max Kruse, der den ersten VfL-Treffer bereits vorbereitet hatte, der Ausgleich (58.).

Schwächste Bayern-Saison seit 10 Jahren - Lewandowski holt Gerd Müller ein

Die Bayern beenden die Saison mit der 10. Meisterschaft in Folge, haben mit am Ende 77 Zählern aber so wenig Punkte gesammelt, wie seit zehn Jahren nicht mehr. 2011/12 wurden die Münchner unter Jupp Heynckes mit 73 Punkten Vize-Meister ehe die bis heute anhaltende Dominanz begann.