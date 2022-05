3. Liga: TSV 1860 München – Borussia Dortmund II, 6:3 (2:2)

Mit Rang zwölf hat Borussia Dortmund II am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. In der Offensive rief der BVB II in 38 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 52 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Was für Dortmund II bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. 14 Siege und sieben Remis stehen 17 Pleiten gegenüber. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Borussia Dortmund II nur eines der letzten fünf Spiele gewann.