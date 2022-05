3. Liga: SC Verl – MSV Duisburg, 1:1 (0:1)

Caspar Jander bediente Moritz Stoppelkamp, der in der 33. Spielminute zum 1:0 einschoss. Duisburg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Nach Assist von Niko Ochojski war es Ron Berlinski, der für den Ausgleich verantwortlich zeichnete (50.). Am Ende sprang für den SC Verl im Kellerduell mit dem MSV Duisburg lediglich ein Teilerfolg heraus.

Verl hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison stellt die Heimmannschaft aber den Klassenerhalt sicher. Während der SC Verl an vorderster Front zu beeindrucken wusste und 58 Treffer markierte, klappte es in der Defensive weniger. 68 Gegentreffer musste Verl hinnehmen. Der SC Verl beendet die Saison mit insgesamt zehn Siegen, zwölf Remis und 16 Pleiten. Verl verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man zehn Punkte einsammelte.