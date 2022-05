Bundesliga: Arminia Bielefeld verabschiedet acht Profis um Ortega

Neben den bereits feststehenden Abgängen von Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg) und Fabian Kunze (Hannover 96) werden der langjährige Stammtorwart Stefan Ortega, Joakim Nilsson, Amos Pieper, Cedric Brunner, Alessandro Schöpf und Gonzalo Castro (alle Ziel offen) die Arminia nach Ablauf ihrer Verträge am Saisonende verlassen.

Demichelis vor Abflug aus München?

Dagegen bleibt DSC-Rekordtorschütze Fabian Klos doch noch eine Saison, wie der Klub am Freitagnachmittag überraschend verkündete. Der 34 Jahre alte Angreifer hatte sich im April im Spiel gegen den VfB Stuttgart schwer am Kopf verletzt und sprach am Samstag von einer „Herzensentscheidung“.