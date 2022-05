FC Bayern, Robert Lewandowski: Hasan Salihamidzic bestätigt Hammer

Veto bei Lewandowski-Abgang? So plant Nagelsmann

Die Diskussionen um Robert Lewandowski nehmen Fahrt auf. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigt, dass der Pole den Rekordmeister verlassen will. Bleibt der FCB wirklich hart?

„Ich habe mit Lewa gesprochen. In dem Gespräch hat er mir mitgeteilt, dass er unser Angebot, den Vertrag zu verlängern, nicht annehmen möchte und dass er den Verein gerne verlassen würde“, sagte der 45-Jährige bei Sky . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach SPORT1 -Informationen lag Lewandowski bislang allerdings kein schriftliches Angebot vor. Die Münchner hatten ihrem Torjäger lediglich verbal mitgeteilt, verlängern zu wollen. Das kam im Lewandowski-Lager nicht besonders gut an.

Lewandowski habe ihn davon unterrichtet, „dass dass er gerne was anderes machen möchte“.

Muss Lewandowski beim FC Bayern bleiben?

„Nein“, sagte Salihamidzic derweil auf die Frage, ob Bayern mit dem an Lewandowski interessierten Klub in Verhandlungen stehe. Gemeint ist der FC Barcelona, der den polnischen Stürmer nach SPORT1-Informationen verpflichten will. Im Raum steht ein Dreijahresvertrag.