FC Bayern: Geht Martin Demichelis zu Arminia Bielefeld?

Ein Bundesligist soll an Martin Demichelis interessiert sein. Verlässt der Ex-Profi und Trainer des FC Bayern II nun München? Nach SPORT1-Informationen kann er sich einen Abschied vorstellen.

Laut Sky zeigt die Arminia an ihm Interesse. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Verlässt Demichelis den FC Bayern?

Als Trainer kehrte er 2019 nach München zurück und übernahm nach Stationen im Jugendleistungszentrum und die U19 dann im April 2021 die 2. Mannschaft in der Regionalliga Süd.

Mit Bayern II belegte Demichelis in der aktuellen Saison den 2. Platz hinter Bayreuth.

„Er wird sehr geschätzt in München, die Bayern werden ihn nicht gerne verlieren“, meinte Hamann am Samstag bei Sky: „Aber wenn die Möglichkeit besteht, im Profibereich zu arbeiten, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihm keine Steine in den Weg legen. Das hört sich für mich gut an.“