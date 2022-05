BVB: Mats Hummels mit emotionalem Post zum Karriereende von Marcel Schmelzer

Hummels holte bei der Frage, wo er anfangen solle, weit aus: „Im Trainingslager 2008, als wir uns das erste Mal begegnet sind, zusammen auf einem Zimmer waren und ich dich ständig vom Mittagsschlaf abgehalten habe, weil ich so über 9gag (Online-Plattform mit Bildern und GIFs, Anm. d. Red.) lachen musste (ja, so alt sind wir)?“

Auch viele weitere gemeinsame Erlebnisse zählte Hummels in seinem Post auf und fügte an: „Kein Spieler war so lang „an meiner Seite“ wie du. Kaum einen Spieler habe ich genau deshalb so schätzen gelernt wie dich. Kaum ein Spieler wurde und wird noch immer so sehr unterschätzt.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)