Bundesliga: 34. Spieltag heute live im TV, Stream, Ticker - wer steigt ab?

Neun Partien auf einen Schlag: Am letzten Spieltag der Bundesliga wird am Samstag auf allen Plätzen gleichzeitig gespielt.

Die Fans dürfen sich also auf eine Neunfach-Konferenz freuen, die an einigen Stellen in der Tabelle noch richtig Spannung verspricht. Wenn auch nicht an der Spitze, da steht der FC Bayern schon seit Wochen als Meister fest.