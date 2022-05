Sport1: 450.000 sehen WM-Auftaktniederlage des DEB-Teams gegen Kanada

Die 3:5-Auftaktniederlage der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland gegen Kanada hat Sport1 ordentliche Quoten beschert.

Die 3:5-Auftaktniederlage der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada hat Sport1 ordentliche Quoten beschert. Im Schnitt verfolgten am Freitagabend 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das erste Vorrundenspiel des Teams von Bundestrainer Toni Söderholm in Helsinki.