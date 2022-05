FC Bayern: Oliver Kahn zieht Saisonfazit - und äußert sich zu Kritik an seiner Arbeit

Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn blickt auf seine bisherige Zeit als Verantwortlicher des FC Bayern zurück. Auch zur Kritik an seiner Arbeit äußert er sich. Speziell eine Niederlage ärgert Kahn immer noch.

„Diese ersten zwei Jahre beim FC Bayern waren für mich heftig, ein ziemliches Stahlbad. Aber wie sagte der frühere Trainer Otto Rehhagel einmal? ‚Wer beim FC Bayern einen Vertrag unterschrieben hat, muss wissen, was er getan hat‘“, schreibt Kahn auf LinkedIn . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kahn, der 2020 als Mitglied im Vorstand nach München zurückkehrte und im Juli 2021 die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender antrat, verfolgt mit dem Klub klare Ziele: „Wir wollen unseren Fans attraktiven, emotionalen und erfolgreichen Fußball bieten - am besten mit der maximalen Ausbeute an Titeln.“

Kahn wehrt sich gegen Kritik am FC Bayern

Die Kritik, er sei nach außen nicht lautstark genug aufgetreten, kann er aber nicht nachvollziehen. Er habe „mitunter das Gefühl“, dass für die Öffentlichkeit das Wort „führen“ in Bezug auf einen Fußballverein bedeutet, dass man zwingend laut sein muss. Das hat für mich aber nur bedingt was mit Führung zu tun - wenn überhaupt.“

Der 52-Jährige führt weiter aus: „Ich denke, ich habe ein Gespür dafür, wann ich nach außen hin präsent sein muss und wann nicht. Führung findet für mich vor allem intern statt. Die Leute im Klub müssen wissen, was unsere Ziele für die Zukunft sind und wie wir sie umsetzen wollen.“

So denkwürdig war Oliver Kahns Auftritt im Doppelpass

Dennoch habe er gelernt, dass es für die Öffentlichkeit von großer Bedeutung ist, dass die handelnden Personen des FC Bayern in der Außenwahrnehmung präsent sind - und zwar dauerhaft präsent.“ Dies würde Identität stiften. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kahn: Bayern in Bundesliga „nah am Optimum“

Bei seinem Saisonfazit weist Kahn zunächst auf die „vielen Langzeitausfälle wichtiger Spieler“ hin und fügt an, dass auch diese Saison noch stark von Corona geprägt wär. Unter diesen Umständen hätten die Münchner in der Bundesliga „nah am Optimum abgeliefert.“