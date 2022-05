Renovierung: Motorrad-Auftakt 2023 nicht Katar

Motorrad-WM startet 2023 nicht in Katar © AFP/SID/KARIM JAAFAR

Wegen einer Streckenrenovierung am Lusail International Circuit findet im kommenden Jahr erstmals seit 2006 das Auftaktrennen der Motorrad-WM nicht in Katar statt. Der Lauf soll stattdessen 2023 in der letzten Saisonphase ausgetragen werden.