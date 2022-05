Stadion-Check von Bayern bis Düsseldorf: Wo sind Bier und Wurst am teuersten?

In welchen Bundesliga-Stadien ist Bier und Bratwurst am teuersten? Eine Statistik gibt Aufschluss über unglaubliche Preisunterschiede.

Wo Stadiongänger besonders tief in die Tasche greifen müssen und in welchen Stadien auch ein zweites Getränk noch nicht den gefühlten finanziellen Bankrott verursacht, das zeigt eine Analyse von Kelbet .

Bier: Gladbach am günstigsten, Bayern an der Spitze

Teure Cola bei RB

Einen unglaublich großen Preisunterschied gibt es, wenn die Fußballfans ihre Gelüste nach einem süßen Softdrink stillen möchten. Dem Wunsch kann an der Alten Försterei ganz beruhigt nachgegangen werden. Auch hier ist Union Berlin mit einem Preis von drei Euro am billigsten.

Zum Haare raufen sind allerdings die Kosten für eine Cola in der RedBull Arena von Leipzig. Neben dem schon ohnehin teurem Bier, geht hier der Softdrink für einen stolzen Preis von 6,40 Euro über die Theke - deutlicher Höchstwert in der 1. Bundesliga.

Freiburg mit günstigem Essen

Eine teure Angelegenheit wird es in der Allianz Arena. Sowohl bei der Wurst für 4,50 Euro, als auch beim Laugengebäck für 4,20 Euro, sind die Münchener im Vergleich zu den Konkurrenten am teuersten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Düsseldorf auffällig teuer

Besonders auffällig hohe Preise sind in der Heimspielstätte von Fortuna Düsseldorf zu finden. Zahlt der Zuschauer noch für ein Bier im preislichen Standard, so muss dieser bei Wasser und Cola das Portemonnaie recht stark belasten.

War Werder Bremen zusammen mit Düsseldorf bei den Getränken noch mit am teuersten, so stehen die Fortunen beim aufgelisteten Essen allein an der Spitze. 3,80 Euro für eine Breze und stolze 4,20 Euro für eine Bratwurst - zum Vergleich: die billigste Breze bietet der FC Ingolstadt für 1,20 Euro an und der FC St. Pauli lässt eine Bratwurst für 2,80 Euro vom Grill gehen.