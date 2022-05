Statue von Sergio Agüero ähnelt Toni Kroos - selbst der Real-Star lacht

Manchester City ehrt Sergio Agüero für sein Tor zur Meisterschaft 2012 mit einer Statue. Aber zeigt diese nicht in Wahrheit Toni Kroos? Selbst der Real-Star macht sich lustig.

Oftmals ernten die Kunstwerke Hohn und Spott der Fans, allen voran die aus Bronze entworfene Büste von Cristiano Ronaldo am Flughafen von Madeira, zuletzt aber auch das hölzerne Ebenbild von Erling Haaland in Bryne. (BERICHT: Haalands bizarre Riesen-Statue)

Darum wird Agüero bei Manchester City gefeiert

Zur Erinnerung: Am letzten Spieltag der Premier League lieferten sich die beiden punktgleichen Vereine Manchester City und Stadtrivale Manchester United ein Fernduell. Die Red Devils konnten knapp mit 1:0 gegen Sunderland gewinnen und erfüllten somit ihre Pflichtaufgabe.

Doch die City-Stürmer hatten andere Pläne. So traf Edin Dzeko in der Nachspielzeit (92.) zum 2:2 Ausgleich, ehe Sergio Agüero zwei Minuten später den Führungstreffer erzielte und das Stadion in ein Tollhaus verwandelte.