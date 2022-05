Liverpool: "Bin der beste" Salah überrascht mit selbstbewussten Aussagen

Dies behauptet der Spieler vom FC Liverpool selbst im Gespräch mit beIN Sports : „Wenn man mich mit anderen Spielern auf meiner Position vergleicht, nicht nur in Liverpool, sondern auf der ganzen Welt, wird man sehen, dass ich der Beste bin.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Salah ganz oben in der Premier League

Er konzentriere sich auf seine Arbeit und die Zahlen seien der beste Beweis für das, was er gesagt habe, so der Ägypter weiter.

Blickt man auf die aktuelle Saison, spielt der Flügelspieler eine ganz starke Saison. In 48 Spielen schoss er wettbewerbsübergreifend 30 Tore und gab zudem noch 16 Vorlagen. In der Premier League führt Salah die Scorerliste mit 22 Treffern und 14 Vorbereitungen (zusammen 36 Scorerpunkte) vor Heung-min Son (28) und Kevin De Bruyne (22) an.