NHL-Playoffs - Florida Panthers gewinnen erste Serie seit 1996

Carter Verhaeghe (63.) sorgte in der Overtime für die Entscheidung, als erst zwölfter Spieler der NHL-Geschichte erzielte der Stürmer in drei aufeinanderfolgenden Playoff-Spielen das Siegtor.

Gegner von Florida steht noch nicht fest

In der Runde der besten Acht trifft Florida auf die Toronto Maple Leafs oder Titelverteidiger Tampa Bay Lightning. In der Best-of-seven-Serie steht es 3:3.

Auch die New York Rangers und die Pittsburgh Penguins gehen in ein Entscheidungsspiel. Das Team aus dem Big Apple glich am Freitag (Ortszeit) durch ein 5:3 in Pennsylvania zum 3:3 aus.