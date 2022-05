High Stakes Duel Hellmuth Seiver

Das „High Stakes Duel III“ geht in der kommende Woche in seine vierte Runde. Phil Hellmuth hat einen neuen Gegner.

Das höchstdotierte Heads-Up Duell der Poker-TV Geschichte geht in seine nächste Runde. Nach dem Rückzug von Tom Dwan wird Scott Seiver gegen Phil Hellmuth antreten. Beide Spieler bringen jeweils $400.000 an den Tisch, so dass am Ende $800.000 auf dem Spiel stehen.