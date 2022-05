AEW Rampage: Dunkle Fehde um Malakai Black vor dem Showdown

In der aktuellen Ausgabe der Freitagsshow Rampage bestritt das Death Triangle (Pac, Rey Fenix, Penta Oscuro) sein erstes gemeinsames Match seit November vergangenen Jahres. Das Triangle - zuletzt dezimiert durch eine langwierige Ellbogenverletzung von Highflyer Fenix - besiegte Marq Quen, Butcher und Blade, was offensichtlich aber nur eine Aufwärmübung für eine größere Ringschlacht ist. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Nach dem Kampf stellte sich das House of Black mit dem düsteren Anführer Malakai Black (Aleister Black bei WWE) den Ausnahme-Wrestlern entgegen. Ein Match von Black, Schwergewicht Brody King und Buddy Matthews (früher: Murphy) deutet sich für den nächsten Pay Per View Double or Nothing am 29. Mai an.