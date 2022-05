Regionalliga: "Wäre ein Urknall" - Brisantes Fernduell zwischen RWE und Münster um Aufstieg - mit Vorgeschichte nach Böllerwurf

Am Samstag kämpfen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster im Fernduell um den Aufstieg in die 3. Liga. Ein Duell mit dunkler Vorgeschichte.

Es ist ein Fernduell mit besonderer Brisanz. Wenn am Samstag Rot-Weiss Essen den 1. FC Köln II und Preußen Münster zeitgleich um 14 Uhr Rot Weiss Ahlen empfängt, dann geht es für beide Heim-Mannschaften nur um ein großes Ziel: den Aufstieg in die 3. Liga.

Sollte RWE gewinnen, wäre dem Deutschen Meister von 1955 nach Jahren in der Versenkung der Aufstieg nur noch zu nehmen, wenn es zu einem Wettschießen mit extremen Ergebnissen kommt. Vor dem letzten Spieltag belegen die Essener punktgleich mit Preußen Münster Platz eins in der Regionalliga West. Die Münsteraner haben allerdings eine um zwei Treffer schlechtere Tordifferenz. ( Service: Ergebnisse der Regionalliga West )

RWE, einer der großen deutschen Traditionsvereine, wurde durch eine fast zweiwöchige Corona-Pause quasi lahm gelegt. Danach kam das Team nur schwer wieder in Tritt. „Trotzdem sind wir auch ein Stück weit selbst Schuld, dass wir in dieser Situation sind, denn wir hätten es schon früher entscheiden können“, räumt RWE-Boss Marcus Uhlig im Gespräch mit SPORT1 ein.

„Es wäre für RWE ein Urknall“

„Es gibt zig Geschichten zwischen Preußen Münster und Rot Weiss Essen. Für beide geht es um sehr viel. Ich will aber nicht von Brisanz sprechen, denn dafür müssten beide Teams gegeneinander spielen“, sagt Uhlig, der als Vorstand seit November 2017 den Klub führt. „Wir freuen uns natürlich, dass es nach dem vergangenen Wochenende wieder so knapp geworden ist. Davor sah es schlechter aus für uns.“

Duell mit moralischem Aspekt

Unmengen an Emotionen

Der Aufstieg könnte Unmengen an Emotionen freisetzen - bei Essen, aber auch in Münster.

An den Böllerwurf denkt der 50-Jährige nicht mehr. „Der spielt für uns keine Rolle mehr. Wir hatten aber zwei Spieler, die verletzt und nicht einsatzfähig waren.“ Marvin Thiel war damals zwei Wochen krankgeschrieben und hatte „große Probleme mit dem Gleichgewichtssinn“, auch Jannik Borgmann hatte „des Öfteren richtige Aussetzer, wo wir nicht wussten, wo das her kam“.

„Große Zuversicht“ bei Hildmann

Ähnlich wie bei RWE denkt man in Münster positiv. „Wir haben eine große Zuversicht, denn wir wissen, dass es ein besonderes Spiel ist. Da können besondere Ergebnisse erzielt werden“, meint Hildmann und denkt da zurück an ein Herzschlagfinale. „Man erinnert sich an das 5:1 von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Kaiserslautern (1999 in der Bundesliga, Anm. d. Red.). Natürlich glauben wir fest daran, dass das auch bei uns passieren kann.“