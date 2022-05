"Wieder was gewinnen": Baumgart setzt sich neue Ziele mit dem FC

Nach einer Saison "wie im Flow" setzt sich Trainer Steffen Baumgart mit dem 1. FC Köln neue Ziele. "Ich will mit dem FC dahinkommen, dass der Klub mal wieder etwas gewinnen kann", sagte Baumgart dem Kölner Stadtanzeiger: "Ob und wann das der Fall sein wird, das kann ich nicht versprechen." Seit dem DFB-Pokalsieg 1983 wartet der erste Bundesligameister auf einen Titel.

Unter Baumgart schaffte der im vergangenen Jahr stark abstiegsbedrohte Klub in dieser Saison den Einzug in den Europapokal, nun warten neue Herausforderungen auf die Mannschaft und das Trainerteam - mit vielen weiteren Terminen. "Wir brauchen viele gesunde Spieler. Aber ob ich jetzt jede Position dreifach besetzt haben muss, kann ich noch nicht sagen", erklärte Baumgart: "Selbst die Jungs haben ja noch nicht in der Frequenz gespielt."