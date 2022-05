Bundesliga-Rekord: Frankfurts Marcel Titsch-Rivero mit schnellster Roten Karte

Marcel Titsch-Rivero kennen nur wenige Fußball-Experten, obwohl der Ex-Frankfurter einen Bundesliga-Rekord hält. SPORT1 erinnert an die schnellste Rote Karte.

In der Hoffnung, dass Borussia Dortmund nach der bereits feststehenden Meisterschaft es vielleicht etwas lockerer angehen lassen könnte, reiste Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag der Saison 2010/11 in den Ruhrpott.