NBA: Theis und Boston erzwingen Entscheidungsspiel

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtic in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA ein Entscheidungsspiel gegen Vorjahresmeister Milwaukee Bucks erzwungen. Der Rekordchampion aus Massachusetts gewann das sechste Spiel der Best-of-Seven-Viertelfinalserie bei den Bucks mit 108:95 und stellte auf 3:3.

Boston hat in Spiel sieben am Sonntag Heimvorteil. Der Sieger bekommt es mit Miami Heat zu tun, dem besten Team der Eastern Conference in der regulären Saison.