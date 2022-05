FC Bayern: Thomas Müller spricht über Wechsel-Gedanken, Verlängerung und Zukunft in München

Veto bei Lewandowski-Abgang? So plant Nagelsmann

Thomas Müller spricht in einem Interview über seine Zukunftspläne. Der Bayern-Star will auch nach der Karriere die Nähe zum Fußball nicht verlieren.

Ralf Rangnick wollte mich, als Jürgen Klinsmann in München Trainer war, nach Hoffenheim holen. Zu dem Zeitpunkt im Winter der Saison 2008/09 war ich bei den Bayern Amateuren und hätte in Hoffenheim dauerhaft in der Bundesliga spielen können“, sagte Müller der Mediengruppe Münchner Merkur/tz