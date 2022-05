Eishockey-WM 2022: Zwei NHL-Youngster machen trotz deutscher Auftaktpleite Mut

„Wir werden gegen die Slowakei besser aus den Startlöchern kommen. Wenn wir an einigen Stellschrauben drehen, sind wir auf einem guten Weg“, sagte NHL-Youngster Moritz Seider, der an allen drei deutschen Treffern direkt beteiligt war. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)

NHL-Youngster Seider und Stützle überzeugen

Seider hatte in doppelter Überzahl das dritte Tor für die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm erzielt und noch kurz Hoffnung aufkommen lassen. Zudem bereitete er die beiden Treffer von Marc Michaelis (28.) und Matthias Plachta (42.), ebenfalls in doppelter Überzahl, vor.

Nicht nur Seider, auch der ein Jahr jüngere, in der NHL ebenfalls aufstrebende Tim Stützle von den Ottawa Senators drückte dem Spiel mit zwei Assists seinen Stempel auf - der prägende Einfluss der beiden Youngster weckt Hoffnung, dass das deutsche Team auch ohne den nicht verfügbaren Leon Draisaitl mit genug NHL-Power gerüstet ist.

Cole Sillinger (9.), Pierre-Luc Dubois (18., 32.) Kent Johnson (34.) und Noah Gregor (38.) hatten den 27-maligen Weltmeister zwischenzeitlich 5:1 in Führung geschossen - Erinnerungen an das Auftaktspiel beim Olympia-Debakel im Februar in Peking wurden wach, als die DEB-Auswahl zum Auftakt 1:5 gegen den Weltranglistenzweiten verloren hatte.